В Минске подросток избил прохожего и рассказал об этом в соцсетях

Решил хайпануть в соцсетях, а отхватил уголовное дело. В Минске задержан 17-летний бобруйчанин, который избил прохожего, а после рассказал об этом в интернете.

Инцидент произошел возле стадиона "Динамо". Подозреваемый прогуливался и увидел пару - парня и девушку. Высказавшись в их адрес не очень лестно, вступил в спор с молодым человеком, а после избил его. Тот вызвал милицию. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.