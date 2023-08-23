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В Минске подросток избил прохожего и рассказал об этом в соцсетях
Решил хайпануть в соцсетях, а отхватил уголовное дело. В Минске задержан 17-летний бобруйчанин, который избил прохожего, а после рассказал об этом в интернете.
Инцидент произошел возле стадиона "Динамо". Подозреваемый прогуливался и увидел пару - парня и девушку. Высказавшись в их адрес не очень лестно, вступил в спор с молодым человеком, а после избил его. Тот вызвал милицию. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Заявитель пояснил, что тот нелестно высказывался в адрес девушки, после избил его.
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