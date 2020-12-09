3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
В Минске погиб электромонтер во время ремонта лифта
Следователи устанавливают обстоятельства смерти на одном из заводов в Минске – там погиб электромонтер во время ремонта лифта. ЧП случилось накануне утром, когда мужчина находился в шахте – там и обнаружили тело 56-летнего мужчины. Что именно произошло и от чего погиб рабочий, сейчас выясняют специалисты Комитета судебных экспертиз. В рамках проверки следователями изъята документация и опрошены свидетели ЧП.
Известно, что лифт не упал на мужчину, скорей всего, его смертельно травмировало что-то в самой шахте во время обрыва троса.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов