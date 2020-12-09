В Минске погиб электромонтер во время ремонта лифта

Следователи устанавливают обстоятельства смерти на одном из заводов в Минске – там погиб электромонтер во время ремонта лифта. ЧП случилось накануне утром, когда мужчина находился в шахте – там и обнаружили тело 56-летнего мужчины. Что именно произошло и от чего погиб рабочий, сейчас выясняют специалисты Комитета судебных экспертиз. В рамках проверки следователями изъята документация и опрошены свидетели ЧП.