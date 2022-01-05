В Минске пресекли серую сеть по обороту цветного металла

Серую сеть по обороту цветного металла пресекли бойцы с экономическими преступлениями. Оказалось, что к делу причастны двое приятелей 38-ми и 43-х лет, которые работают на одном столичном заводе. Один из них спрятал на территории предприятия остаток бронзы, а другой на рабочем автомобиле вывез похищенный металл и реализовал его скупщику. Позже выяснилось, что с территории предприятия незаконно вывезли более 220 килограммов бронзы стоимостью более 4 с половиной тысяч рублей. Задержаны работники завода, а также покупатель металла.