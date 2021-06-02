В Минске продолжается расследование уголовного дела в отношении лжеброкеров

C потерпевшей постоянно связывались представители платформы, обещали приумножить ее капитал в кратчайшие сроки под руководством опытных трейдеров. Таким образом с февраля по апрель 2021 года неизвестные завладели ее денежными средствами на общую сумму более 15 тысяч долларов США. По факту завладения имуществомпутем обмана в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Сегодня сайт этого инвестиционного хедж-фонда недоступен, однако, поискав в интернете, несложно найти и другие подобные ресурсы. Пока такой вид мошенничества работает, аферисты продолжат зарабатывать на тех, кто пытается быстро разбогатеть.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску