В Минске произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля

Около21:20 водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по проспекту Победителей со стороны проезда Дрозды в направлении улицы Нарочанской, столкнулся с мотоциклом Ducati под управлением 38-летнего мужчины.В результате ДТП мотоциклист и его пассажир получили травмы различной степени тяжести, они были доставлены в медицинское учреждение. На данный момент по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Денис Ливанович, замначальника отдела ТСиС УГАИ Минска