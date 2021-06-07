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В Минске произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля

Авария в Минске с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Пострадали два человека: байкер и его пассажир. Они в больнице.

Около21:20 водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по проспекту Победителей со стороны проезда Дрозды в направлении улицы Нарочанской, столкнулся с мотоциклом Ducati под управлением 38-летнего мужчины.В результате ДТП мотоциклист и его пассажир получили травмы различной степени тяжести, они были доставлены в медицинское учреждение. На данный момент по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Денис Ливанович, замначальника отдела ТСиС УГАИ Минска


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