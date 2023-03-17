В Минске рабочая кухни одной из школ попыталась вынести продукты более чем на 400 рублей

В Минске рабочая кухни одной из школ попалась на краже. Специальный рейд провели сотрудники Первомайского отдела охраны. В одном из учреждений образования района правоохранители и выявили факт. Женщина попыталась вынести продукты на общую сумму более 400 рублей. Как пояснила сама работница, собиралась все разделить с коллегами.