ЧПЗона X

В Минске рабочая кухни одной из школ попыталась вынести продукты более чем на 400 рублей

В Минске рабочая кухни одной из школ попалась на краже. Специальный рейд провели сотрудники Первомайского отдела охраны. В одном из учреждений образования района правоохранители и выявили факт. Женщина попыталась вынести продукты на общую сумму более 400 рублей. Как пояснила сама работница, собиралась все разделить с коллегами.

Другие новости проекта:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все