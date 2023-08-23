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В Минске работник одного из магазинов электронной техники продавал смартфоны мимо кассы
Консультант из Минска продавал смартфоны мимо кассы и реализовывал через интернет. В столице задержан 28-летний работник одного из магазинов электронной техники. Владелец торговой точки заметил недостачу. Оказалось, продавец организовал свой бизнес. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.
Установлено, что фигурант похищал сотовые телефоны из магазина и реализовывал их на торговой интернет-площадке. Вырученные денежные средства тратил на личные нужды. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело за хищение имущества в крупном размере.
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