В Минске работник одного из магазинов электронной техники продавал смартфоны мимо кассы

Установлено, что фигурант похищал сотовые телефоны из магазина и реализовывал их на торговой интернет-площадке. Вырученные денежные средства тратил на личные нужды. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело за хищение имущества в крупном размере.

Елена Чубанова, старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД Минска