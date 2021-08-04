В Минске ради хайпа молодые люди проникли в бомбоубежище

Ради хайпа проникли в бомбоубежище. Трое минчан в возрасте от 17 до 19 лет были задержаны в локомотивном депо Октябрьского района столицы. Они перелезли через ограждение и вошли в бомбоубежище. Вторжение на закрытую территорию зафиксировала камера наружного наблюдения. Накануне парни обсуждали в чате план действий, возможные риски и подбирали время. В их рюкзаках были обнаружены плоскогубцы, газовый баллончик, лопатка, газовый ключ и перчатки. Со слов задержанных, ранее они посещали заброшенные здания, бомбоубежища и незавершенные стройки. Свои квесты снимали на видео и выкладывали в Сеть.