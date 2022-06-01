3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
В Минске с поличным задержали наркокурьера
В Минске с поличным задержали наркокурьера.19-летний неработающий парень распространял психотропы на территории столицы. В тайниках-закладках и при себе у него обнаружили 60 граммов параметилэфедрона. Задержанный признался, что успел лишь дважды сходить на дело. Третий рабочий день оказался несчастливым.
Задержанный пояснил, что поверил обещаниям о заработке легких денег и начал выполнять задания наркомаркета о распространении психотропов, однако вскоре был задержан. Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.