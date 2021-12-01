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В Минске семейный скандалист напал на сотрудника милиции
Напал на сотрудников милиции. Семейный скандалистзадержан в столице, возбуждено уголовное дело. В милицию обратилась женщина. Она сообщила, что пьяный сожитель устроил скандал и без помощи стражей порядка не обойтись. На место выехали правоохранители. Мужчина не работает. Известно, что и ранее у него проблемы с законом были. Сейчас по факту насилия в отношении сотрудников милиции возбуждено уголовное дело.
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