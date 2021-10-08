В Минске семья откладывала деньги на отпуск, а отдала интернет-мошенникам

Минчанка доверилась “онлайн-покупателю» и потеряла почти 3 тысячи рублей. Девушка разместила на торговой площадке объявление о продаже детских вещей и спустя всего 5 минут получила сразу два отклика. Оба поступили якобы от жительниц Речицы через сторонний мессенджер. Одна из собеседниц попросила отправить ей сразу несколько вещей через курьерскую доставку "от двери до двери".



От продавца требовалось лишь перейти по ссылке и ввести данные карты для перевода денег. Когда супруг минчанки заподозрил неладное, то попытался перевести деньги со своей карты на виртуальную, но доступ к интернет-банкингу все время обрывался. В тот же вечер выяснилось, что со счета списали 2900 рублей, которые семья откладывала на отпуск.