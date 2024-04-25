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В Минске школьница попала под колеса электромобиля
В Минске 8-летняя девочка попала под колеса электромобиля. Она перебегала пешеходный переход перед машинами.
На Восточной улице Zeekr сбил школьницу. Водитель не заметил девочку, которая попыталась перебежать узкую улицу, невзирая на поток машин.
Пострадавшую для обследования увезли в больницу.
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