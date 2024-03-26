В Минске огласили приговор по делу о смертельной передозировке, кто виноват в гибели 25-летней девушки

Трагические события развернулись в съемной квартире на улице Скрыганова. Об этом мы уже рассказывали в начале марта, когда СК заявил о завершении расследования. И как выяснило следствие, гибель девушки - дело рук ее приятеля. Что известно об обвиняемом? Это 32-летний уроженец Барановичей.

Последние годы он жил в Москве и зарабатывал в IT-сфере на жизнь и прочие прелести, среди которых наркотики. Накануне трагедии мужчина приехал в Минск навестись родителей. И заодно увидеться с друзьями. Для этого он специально арендовал квартиру, не забыл и о веселящей составляющей вечеринки. Но давал ли фигурант себе отчет в том, какими могут быть последствия, когда выкладывал порошок на общее блюдо в качестве угощения для гостей? И сколько лет обвиняемый проведет в заключении за смерть своей подруги? Из зала суда - Виктория Радевич (подробности в видео).