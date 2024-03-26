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В Минске огласили приговор по делу о смертельной передозировке, кто виноват в гибели 25-летней девушки
Вечеринка молодежи, когда шумно, весело и мефедрон подают на блюде - тяжелых последствий не избежать. 26 марта в суде Фрунзенского района Минска состоялось оглашение приговора по делу о смертельной передозировке наркотиком, в результате которой минувшей осенью скончалась 25-летняя девушка.
Трагические события развернулись в съемной квартире на улице Скрыганова. Об этом мы уже рассказывали в начале марта, когда СК заявил о завершении расследования. И как выяснило следствие, гибель девушки - дело рук ее приятеля. Что известно об обвиняемом? Это 32-летний уроженец Барановичей.
Последние годы он жил в Москве и зарабатывал в IT-сфере на жизнь и прочие прелести, среди которых наркотики. Накануне трагедии мужчина приехал в Минск навестись родителей. И заодно увидеться с друзьями. Для этого он специально арендовал квартиру, не забыл и о веселящей составляющей вечеринки. Но давал ли фигурант себе отчет в том, какими могут быть последствия, когда выкладывал порошок на общее блюдо в качестве угощения для гостей? И сколько лет обвиняемый проведет в заключении за смерть своей подруги? Из зала суда - Виктория Радевич (подробности в видео).
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