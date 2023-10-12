Судебные эксперты помогли установить подозреваемого в грабеже по солнцезащитным очкам

Отработать чисто не получилось… В Минске судебные эксперты помогли установить подозреваемого в грабеже. Преступление произошло на улице Казинца. Четверо подельников напали на мужчину, избили его, а затем забрали личные вещи. Убегая, один из налетчиков обронил солнцезащитные очки. Изделие забрали на исследование. Забегая вперед, добавим, что владелец оптики в последующем признал свою вину.

Выявленные на них следы рук были незамедлительно направлены для проверки в управление Государственного комитета судебных экспертиз по г. Минску. По результатам проверки установлено, что изъятые следы оставлены 27-летним жителем г. Минска. Полученная информация была оперативно передана в правоохранительные органы. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан. По результатам проведенной в последующем идентификационной судебной дактилоскопической экспертизы установлено совпадение следов рук, изъятых с места преступления, с отпечатками подозреваемого.

