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В Минске троллейбус врезался в столб, пассажир доставлен в больницу

В Минске троллейбус врезался в столб. По предварительной информации, 37-летняя водитель машины ехала по улице Романовская Слобода и не справилась с управлением. В итоге троллейбус занесло, и он ударился об осветительную мачту задней правой частью кузова.

В результате ДТП один из пассажиров получил травмы и был доставлен в больницу. Водитель троллейбуса не пострадала.

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