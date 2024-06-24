В Минске угонщик "Порше" повредил четыре машины
34-летний рабочий одного из минских СТО с другом проводили вечер в компании со спиртным. Когда градус дошел до предела, собутыльники решили покататься на авто. Выбор пал на "Порше", который был оставлен на станции для ремонта.
Во время поездки на угнанном авто задержанный не справился с управлением транспортным средством и совершил ДТП, в результате которого повредил четыре автомобиля. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также незаконный оборот наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело по статье "угон транспортного средства".