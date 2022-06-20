В Минске в ДТП пострадала 16-летняя девочка

Авария в столичном микрорайоне Лошица, в ДТП пострадала 16-летняя девочка, с травмами ее увезли в больницу. Известно, что накануне утром на перекрестке Лучины - Прушинских столкнулись "форд" и "ниссан". Известно, что водитель "форда" - 63-летний мужчина - проезжал перекресток на красный. Момент столкновения попал на видеорегистратор. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ Ленинского района Минска.