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В Минске водитель "газели" протаранил машину прикрытия дорожников

Протаранил машину прикрытия дорожников. Невнимательность водителя "газели" привела к аварии на Партизанском проспекте. Шофер врезался в стоящий МАЗ, от удара мужчина получил повреждения и был доставлен в больницу.

ГАИ призывает проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД. Внимательность на дорогах и соблюдение законодательства залог безопасности дорожного движения.
Татьяна Сподабаева, старший инспектор ОаИП ГАИ Минска

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