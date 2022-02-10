В Минске водитель "газели" протаранил машину прикрытия дорожников

ГАИ призывает проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД. Внимательность на дорогах и соблюдение законодательства залог безопасности дорожного движения.

Татьяна Сподабаева, старший инспектор ОаИП ГАИ Минска