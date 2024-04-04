В Минске маршрутчик устроил аварию, водитель Nissan врезался в дерево, в Бресте опрокинулся байкер - узнали подробности от ГАИ

Все новости о дорожных происшествиях - у Алены Лешкевич.

В Минске водитель маршрутки проехал на красный и устроил аварию с участием еще 4 авто. Следователи выясняют подробности. Произошла она накануне вечером на пересечении улиц Кальварийской и Клары Цеткин. Как предполагается, водитель маршрутного такси пытался, что называется, проскочить на запрещающий сигнал светофора, но его машину отбросило во встречные авто. 2 пассажира маршрутки были доставлены в больницу.



Еще 1 человек пострадал в Минске в ДТП на Партизанском проспекте. Здесь столкнулись грузовик и Volkswagen. Водитель МАЗа при перестроении не заметил легковушку и зацепил по касательной. Травмы получил пассажир немецкого авто.

Отвлекся во время движения и врезался в дерево. На улице Орловской водитель Nissan не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Пострадали 2 пассажира. Как потом стало известно, автомобилист отвлекся от дороги.