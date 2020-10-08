Схему махинации придумал сам, использовал исходные данные знакомых, деньги тратил на онлайн-лотерее. В Минске возбуждено уголовное дело в отношении работника магазина одного из сотовых операторов. Как рассказали в СК, 26-летний молодой человек оформлял сим-карты клиентам, а также продавал телефоны и аксессуары к ним. Но в определенный момент мужчина разработал план, как разбогатеть за чужой счет. Он стал оформлять фиктивные договоры на рассрочку дорогих мобильников или смарт-часов на своих знакомых, которые ни о чем не подозревали. Данные брал из клиентской базы. Более того, парень оформил шесть рассрочек и на свою маму.