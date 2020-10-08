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В Минске возбуждено уголовное дело в отношении работника магазина одного из сотовых операторов
Схему махинации придумал сам, использовал исходные данные знакомых, деньги тратил на онлайн-лотерее. В Минске возбуждено уголовное дело в отношении работника магазина одного из сотовых операторов. Как рассказали в СК, 26-летний молодой человек оформлял сим-карты клиентам, а также продавал телефоны и аксессуары к ним. Но в определенный момент мужчина разработал план, как разбогатеть за чужой счет. Он стал оформлять фиктивные договоры на рассрочку дорогих мобильников или смарт-часов на своих знакомых, которые ни о чем не подозревали. Данные брал из клиентской базы. Более того, парень оформил шесть рассрочек и на свою маму.
Более 20 мобильных телефонов продавец присвоил и продал посредством объявлений, размещенных на одной из популярных торговых интернет-площадок. Вырученные вышеуказанным способом денежные средства парень тратил на ставки в мгновенной онлайн-лотерее. Проиграв на указанной платформе несколько своих заработных плат, подозреваемый решил отыграться, но уже с помощью незаконно полученных денежных средств. О противоправной деятельности молодого человека стало известно, когда оператор связи, обнаружив многочисленные задолженности по договорам, оформленным подозреваемым, обратился в правоохранительные органы.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о присвоении имущества в особо крупном размере.Сообщается, что подозреваемый ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Сейчас он пытается погасить ущерб.
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