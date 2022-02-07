В суде вину в смерти товарища не признал. В Минске вынесли приговор по резонансному делу о сбыте опасного наркотика, от передозировки которым летом прошлого года умер подросток. На скамье подсудимых - 19-летний житель столицы. По материалам дела, обвиняемый "угостил" двух товарищей - тогда им было 16 и 17 лет - особо опасным наркотическим средством - метадон - позже это подтвердит экспертиза. Оба парня с признаками передозировки оказались в больнице. За жизнь старшего медики боролись больше месяца, но безрезультатно… В госпитале подросток встретил свое совершеннолетие, но, не приходя в сознание, скончался. Выйти на сбытчика опасного дурмана правоохранителям помог младший парень, который смог выжить. Тогда выяснится, что обвиняемый, а ранее он судим не был, работал в кафе быстрого питания и сам увлекался наркозельем, приобретал которое в соответствующем интернет-магазине. Это подтвердят и найденные в его квартире во время обыска при задержании банка с марихуаной и приспособления для курения. Именно этот растительный дурман и должен был оказаться у фигуранта, а после и у двух его приятелей в июле прошлого года. И лишь по роковому стечению обстоятельств в их руки попал метадон, об опасности которого все трое даже не подозревали. Но, несмотря на это, суд Московского района посчитал, что собранных доказательств достаточно для вынесения обвинительного приговора.