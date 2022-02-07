3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
В Минске вынесли приговор по резонансному делу о сбыте опасного наркотика
В суде вину в смерти товарища не признал. В Минске вынесли приговор по резонансному делу о сбыте опасного наркотика, от передозировки которым летом прошлого года умер подросток. На скамье подсудимых - 19-летний житель столицы. По материалам дела, обвиняемый "угостил" двух товарищей - тогда им было 16 и 17 лет - особо опасным наркотическим средством - метадон - позже это подтвердит экспертиза. Оба парня с признаками передозировки оказались в больнице. За жизнь старшего медики боролись больше месяца, но безрезультатно… В госпитале подросток встретил свое совершеннолетие, но, не приходя в сознание, скончался. Выйти на сбытчика опасного дурмана правоохранителям помог младший парень, который смог выжить. Тогда выяснится, что обвиняемый, а ранее он судим не был, работал в кафе быстрого питания и сам увлекался наркозельем, приобретал которое в соответствующем интернет-магазине. Это подтвердят и найденные в его квартире во время обыска при задержании банка с марихуаной и приспособления для курения. Именно этот растительный дурман и должен был оказаться у фигуранта, а после и у двух его приятелей в июле прошлого года. И лишь по роковому стечению обстоятельств в их руки попал метадон, об опасности которого все трое даже не подозревали. Но, несмотря на это, суд Московского района посчитал, что собранных доказательств достаточно для вынесения обвинительного приговора.
Следователи отметили, что количество уголовных дел по наркостатье в Минске значительно выросло. Только за прошлый год их стало больше на 30 %. Среди обвиняемых более трех десятков несовершеннолетних. И именно опасный метадон чаще всего приводит к смерти в результате передозировки.