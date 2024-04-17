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В Минске за распространение порно задержана 43-летняя женщина
Организовала продюсерский центр по производству взрослого контента и превратила это в бизнес. Оперативники в сфере нравов в столице задержали 43-летнюю женщину за распространение порно. Бизнесвумен сочиняла сценарии, занималась подбором персонала и исправно вела бухучет - все сама.
В милиции рассказали, что к продакшену жительница Минска также привлекла 17-летнего учащегося колледжа и его 19-летнюю подругу. К молодым дарованиям правоохранители тоже наведались и их задержали.
Полученный нелегальный доход женщина фиксировала в собственной бухгалтерии. Записывала и все выплаты зарплат персоналу.
В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье "За распространение порнографических материалов, совершенное группой лиц".
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