В Минске за распространение порно задержана 43-летняя женщина

Организовала продюсерский центр по производству взрослого контента и превратила это в бизнес. Оперативники в сфере нравов в столице задержали 43-летнюю женщину за распространение порно. Бизнесвумен сочиняла сценарии, занималась подбором персонала и исправно вела бухучет - все сама.

В милиции рассказали, что к продакшену жительница Минска также привлекла 17-летнего учащегося колледжа и его 19-летнюю подругу. К молодым дарованиям правоохранители тоже наведались и их задержали.

Полученный нелегальный доход женщина фиксировала в собственной бухгалтерии. Записывала и все выплаты зарплат персоналу.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье "За распространение порнографических материалов, совершенное группой лиц".

Другие новости проекта:

