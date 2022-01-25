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В Минске задержали 24-летнюю закладчицу мефедрона
Фигуранткой уголовного дела по наркостатье стала жительница Минска. Сотрудники столичного наркоконтроля задержали 24-летнюю девушку, когда при себе у нее было 25 свертков особо опасного психотропного вещества мефедрона общим весом около 150 граммов. По информации оперативников, крупную партию дурмана - а координаты закладки она получила в секретном чате от работников интернет-магазина, на который работала, ныне задержанная собиралась разложить по тайникам.
Девушка работала менеджером в ветеринарной аптеке. К уголовной ответственности не привлекалась. Она пояснила, что ранее сама употребляла наркотики вместе с подругой, однако в последнее время пыталась отказаться от употребления, так как почувствовала зависимость и ухудшение самочувствия. На интернет-магазин по продаже наркотиков минчанка проработала всего 2 месяца.