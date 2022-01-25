В Минске задержали 24-летнюю закладчицу мефедрона

Девушка работала менеджером в ветеринарной аптеке. К уголовной ответственности не привлекалась. Она пояснила, что ранее сама употребляла наркотики вместе с подругой, однако в последнее время пыталась отказаться от употребления, так как почувствовала зависимость и ухудшение самочувствия. На интернет-магазин по продаже наркотиков минчанка проработала всего 2 месяца.

Александр Гильдюк, заместитель начальника Фрунзенского РУВД Минска