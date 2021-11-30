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В Минске задержали 2 закладчиков наркотиков из Витебска

Закладчики наркотиков из Витебска, а работали в Минске. Гастролеров еще из дому вели витебские оперативники. Задерживали, можно сказать, с поличным в столице во время закладки при силовой поддержке столичного ОМОНа.

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