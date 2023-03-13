В Минске мужчина вербовал девушек для занятия проституцией

Интим и не только. Столичные оперативники в сфере нравов задержали 43-летнего мужчину, который вербовал девушек для занятия проституцией. Сообщается, что сутенер работал на протяжении нескольких лет. За это время для своих целей он использовал не менее четырех девушек в возрасте от 22 до 35 лет. Как правило, фигурант искал претенденток на сайтах знакомств и предлагал им "подработку". Также он сам находил клиентов в интернете, вел переписку от имени девушек, после чего высылал им информацию о месте и времени встречи. За такое "содействие" посредник получал свой процент.