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В Минске задержали десятиклассницу за распространение 4-СМС

Минская гимназистка задержана за распространение 4-СМС.

Сотрудники наркоконтроля с поличным задержали 16-летнюю ученицу 10-го класса минской гимназии, которая была курьером интернет-магазина по продаже наркотиков.

Фасовкой девочка занималась дома. Необходимые для этого весы, изоленту и зип-пакеты прятала от родителей в коробку, которую хранила в тумбочке. По месту жительства, в тайниках и при себе у несовершеннолетней обнаружено и изъято более 260 г мефедрона. Известно, что сама она наркотики не употребляла и ранее в поле зрения милиции не попадала. Возбуждено уголовное дело.
Мария Квашевич, старший инспектор ОИОС ГУВД Минска

Около двух недель назад девушка написала в тематической группе мессенджера о том, что ищет подработку, после чего с ней связались незнакомцы и предложили стать закладчицей.

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