В Минске задержали десятиклассницу за распространение 4-СМС

Фасовкой девочка занималась дома. Необходимые для этого весы, изоленту и зип-пакеты прятала от родителей в коробку, которую хранила в тумбочке. По месту жительства, в тайниках и при себе у несовершеннолетней обнаружено и изъято более 260 г мефедрона. Известно, что сама она наркотики не употребляла и ранее в поле зрения милиции не попадала. Возбуждено уголовное дело.

Мария Квашевич, старший инспектор ОИОС ГУВД Минска