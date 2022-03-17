3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
В Минске задержали криминальный дуэт
Украденные вещи продавали, что называется, не отходя от кассы, за полцены. В Минске задержали криминальный дуэт, совершивший кражу в одном из столичных торговых центров. По информации оперативников, двое мужчин (32 и 36 лет) официально нигде не работали. Не исключено, потому и сговорились подзаработать преступным путем. Фигуранты реализовывали беспроводные наушники, которые незадолго до этого, не оплатив, вынесли из магазина электроники. Всего им удалось похитить четыре коробки дорогостоящего товара.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все