Украденные вещи продавали, что называется, не отходя от кассы, за полцены. В Минске задержали криминальный дуэт, совершивший кражу в одном из столичных торговых центров. По информации оперативников, двое мужчин (32 и 36 лет) официально нигде не работали. Не исключено, потому и сговорились подзаработать преступным путем. Фигуранты реализовывали беспроводные наушники, которые незадолго до этого, не оплатив, вынесли из магазина электроники. Всего им удалось похитить четыре коробки дорогостоящего товара.

