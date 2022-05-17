В Минске задержали мужчину по подозрению в краже велосипеда из подъезда

Тяга к спиртному привела к уголовной статье. В Минске задержали мужчину по подозрению в краже велосипеда. Инцидент произошел в минувшее воскресенье и попал на кадры камеры наблюдения. Установлено, что воришка вошел в один из подъездов дома столичной Каменной Горки. На лифте проехал до случайного этажа и - вот удача - обнаружил непристегнутый велосипед. Уже вскоре он был продан за 20 рублей, а деньги пропиты. Возбуждено уголовное дело за кражу.

