Подошел к посту охраны возле посольства и постучал пистолетом в окно. В Минске задержали мужчину с пневматикой - теперь он фигурант дела об угрозе сотруднику милиции. Инцидент произошел еще 27 февраля, возле посольства Кубы. Сегодня рассказали подробности. Еще до приезда наряда милиционеру самостоятельно удалось задержать минчанина. Тот изначально не пояснил причину своего поступка, однако позже рассказал, что купил пневматический пистолет в одном из торговых центров для самообороны. Угрожать якобы не собирался – просто хотел продемонстрировать оружие.