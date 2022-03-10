В Минске задержали наркокурьеров

В Минске задержали нескольких закладчиков наркотиков. В первом случае курьеры промышляли закладками опасного наркотика мефедрона. Оперативники наркоконтроля Ленинского РУВД при силовой поддержке спецподразделения "Алмаз" задержали двух минчан. Установлено, что мужчины около двух месяцев работали на виртуальный наркомаркет. Получив крупную партию товара, расфасовывали ее на более мелкие дозы и делали тайники. В квартире одного из задержанных и в тайнике правоохранители обнаружили более 82 граммов психотропа. Известно, что фигуранты и сами употребляли зелье. Официально они не работали.