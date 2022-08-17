В Минске задержали очередного курьера телефонных мошенников, ему грозит до 10 лет лишения свободы

Установлено, что предложение о работе фигурант нашел в интернете. Уже известно о 12 пожилых минчанах, передавших курьеру различную валюту на сумму более 230 тысяч рублей в эквиваленте. Деньги молодой человек отдавал посредникам или переводил на криптокошелек. Примечательно, что большинство потерпевших неоднократно слышали о таком способе обмана, но все равно попались на уловку аферистов. Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере - задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Напоминаем, что курьеры, наравне с иными участниками преступной схемы, подлежат привлечению к уголовной ответственности и обязаны возмещать материальный ущерб, причиненный жертвам.

Дмитрий Кудрявцев, начальник отдела УУР КМ ГУВД Минска