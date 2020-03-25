Совмещали семейную жизнь и работу. Только вот трудовая деятельность была связана с наркотиками. В Минске задержали пару, которая занималась распространением психотропов. По информации МВД, 19-летний минчанин вместе со своей 31-летней сожительницей на протяжении года продавали МДМА и альфа-ПВП. Проживая на съемной квартире, наркоторговцы покупали крупные партии наркотика в одном из интернет-магазинов, а после расфасовывали их на более мелкие дозы. Закладку делали тоже вместе. Задержали их во время очередной вылазки. Известно, что 19-летний парень ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь паре придется отвечать вместе.



