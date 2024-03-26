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В Минске задержали пьяного таксиста

Пьяного водителя такси задержали в Минске. Экипаж ДПС остановил автомобиль, водитель которого вызвал подозрение у инспекторов. Извозчика отправили на экспертизу, освидетельствование показало 0,37 промилле.

За незначительное превышение допустимой нормы алкоголя мужчине грозит штраф и лишение прав на 3 года.

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