В Минске задержали таксиста и его приятеля - они везли наркотики для продажи
В Минске задержали таксиста и его приятеля - парни везли наркотики для продажи. Взяли дилеров сотрудники наркоконтроля при поддержке спецподразделения "Алмаз". Как установили оперативники, мужчины, а это 25-летний минчанин и 22-летний гражданин Туркменистана, забрали из тайника 160 граммов особо опасного психоактивного вещества - мефедрона.
Из мест лишения свободы освободился только в прошлом году. С напарником - 22-летним гражданином Туркменистана, который учился в Минске, он познакомился, когда тот работал водителем такси и подвозил его за очередной закладкой. Тогда мужчины стали вместе работать на интернет-магазин по продаже наркотиков. Следователями возбуждено уголовное дело
Известно, что житель столицы уже был судим и так же за наркотики. С учетом поступка товарищей, ближайшие годы они, видимо, проведут в местах не столь отдаленных.