В Минске задержали таксиста и его приятеля - они везли наркотики для продажи

Из мест лишения свободы освободился только в прошлом году. С напарником - 22-летним гражданином Туркменистана, который учился в Минске, он познакомился, когда тот работал водителем такси и подвозил его за очередной закладкой. Тогда мужчины стали вместе работать на интернет-магазин по продаже наркотиков. Следователями возбуждено уголовное дело

Александр Гильдюк, заместитель начальника Фрунзенского РУВД Минска