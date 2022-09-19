В Минске задержали закладчика, который уже был судим за аналогичные преступления

Закладчик особо опасного наркотика задержан в столице. Это 33-летний мужчина. Следователи дали действиям фигуранта правовую оценку и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Известно, что фигурант работал на наркомаркет около трех месяцев: получал крупные партии наркотиков, фасовал на разовые дозы и раскладывал их на территории столицы. Ранее задержанный уже был судим за аналогичные преступления.