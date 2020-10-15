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В Минске задержан 70-летний педофил
В середине сентября в милицию обратился отец маленьких мальчиков, который сообщил о том, что к его детям на детской площадке приставал пожилой мужчина. Его личность установили оперативники. Оказалось, мужчина имеет здоровый интерес к езде на велосипеде и нездоровый – к детям- мальчикам. Предварительно, жертвами педофила стали не менее пяти мальчиков, которые гуляли на детской площадке. Самому старшему 10 лет. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело.
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