В Минске задержан 70-летний педофил

В середине сентября в милицию обратился отец маленьких мальчиков, который сообщил о том, что к его детям на детской площадке приставал пожилой мужчина. Его личность установили оперативники. Оказалось, мужчина имеет здоровый интерес к езде на велосипеде и нездоровый – к детям- мальчикам. Предварительно, жертвами педофила стали не менее пяти мальчиков, которые гуляли на детской площадке. Самому старшему 10 лет. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело.