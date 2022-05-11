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В Минске задержан курьер, обобравший пенсионеров на 100 тыс. долларов за четыре дня

Обобрал пенсионеров на 100 тысяч долларов за четыре дня. Еще одного курьера задержали столичные сыщики, им оказался 20-летний россиянин. Предложение о работе он нашел в одном из телеграм-каналов. Курьер приезжал к людям, которым аферисты звонили от имени родственников, попавших в ДТП, и забирал деньги. Выручку переводил в криптовалюту. Задержали подозреваемого на вокзале, когда парень собирался уехать из Беларуси.

87-летняя минчанка, поверившая телефонным мошенникам, передала курьеру все свои сбережения - 25 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Следует отметить, что курьеры наравне с иными участниками преступной схемы подлежат привлечению к уголовной ответственности, а также несут обязанность по возмещению материального ущерба, причиненного жертвам преступлений.

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