Нездоровый интерес к ребенку - информация о сексуальном насилии в отношении детей звучит жестко, но об этом надо говорить. В Минске задержан мужчина, который напал на школьницу в подъезде дома. По информации милиции, фигурант зашел вслед за девочкой (а ребенку всего 9 лет), напал на нее, закрыл девочке рот рукой, а далее, как звучит на языке протокола, с применением силы совершил действия сексуального характера. На помощь школьнице пришли соседи, они спугнули насильника, и он сбежал. Позже родители пострадавшей обратились в милицию.