В Минске задержан наркокурьер, который забирал крупные партии товара и фасовал на мелкооптовые

Оптовый наркокурьер задержан в Минске. На этот раз в руки оперативников попался 33-летний мужчина. При нем и в съемной квартире бойцы наркоконтроля обнаружили и изъяли свыше полукилограмма мефедрона и столько же гашиша. Накануне задержания мужчина забрал оптовую партию товара, расфасовал ее и собирался разложить по тайникам в лесу. Известно, что минчанин около трех месяцев работал курьером. Его территорией был Минск и пригород, где он забирал крупные партии товара и фасовал их на мелкооптовые для передачи розничным курьерам. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.