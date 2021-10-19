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В Минске задержан насильник, который нападал на девушек

Первое заявление в милицию поступило в конце сентября. 17-летняя девушка сообщила, что незнакомец зашел за ней в подъезд и напал, рот закрыл рукой и пытался изнасиловать. Тогда потенциальной жертве удалось вырваться и спастись.

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