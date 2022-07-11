3.70 BYN
В Минске задержан очередной курьер телефонных мошенников
Задержан очередной курьер телефонных мошенников. Это 42-летний минчанин. По данным милиции, за несколько дней фигурант посетил три адреса, где забрал у пенсионеров пакеты с вещами и деньгами на общую сумму около 40 тыс. рублей, которые затем перевел на счет организатора преступной схемы. Оперативники проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.
Так, 84-летняя минчанка после звонка псевдородственника с просьбой о помощи передала задержанному все свои накопления - 10 тыс. долларов США. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.