В Минске задержан очередной курьер телефонных мошенников

Так, 84-летняя минчанка после звонка псевдородственника с просьбой о помощи передала задержанному все свои накопления - 10 тыс. долларов США. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Александр Алешкевич, начальник Ленинского РУВД г. Минска