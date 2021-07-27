В Минске задержаны два сбытчика наркотиков

Со слов задержанных, они работали на наркомаркет около 2 месяцев. Ранее к уголовной ответственности молодые люди не привлекались. Следователи дали правовую оценку действиям парней и возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков.

Кирилл Беркозов заместитель начальника УНиПТЛ ГУВД Минска