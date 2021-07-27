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В Минске задержаны два сбытчика наркотиков

Два сбытчика задержаны столичным наркоконтролем. В руки правоохранителей попались 17-летний студент минского колледжа и 18-летний житель Пинска. Молодых людей фактически взяли в поличным - сразу после того, как те забрали опто́вую партию наркотика. Вероятно, ее планировали разделить на мелкие дозы и продать. У задержанных изъято 40 свертков с особо опасным психотропным веществом. Общий вес параметилэфедрона составил 72 грамма.

Со слов задержанных, они работали на наркомаркет около 2 месяцев. Ранее к уголовной ответственности молодые люди не привлекались. Следователи дали правовую оценку действиям парней и возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков.
Кирилл Беркозов заместитель начальника УНиПТЛ ГУВД Минска


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