В Минске задержаны двое мужчин, которые пытались похитить строительные материалы

В столице с поличным задержаны двое минчан, которые пытались похитить строительные материалы. В автомобиле у злоумышленников было обнаружено шесть рулонов рубероида и два ведра краски. Со слов задержанных, похищенное имущество они планировали продать.



Задержанным 30 и 38 лет. Ранее мужчины к уголовной ответственности не привлекались. Сумма ущерба составила около 600 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.