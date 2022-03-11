3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
В Минске задержаны двое мужчин, которые пытались похитить строительные материалы
В столице с поличным задержаны двое минчан, которые пытались похитить строительные материалы. В автомобиле у злоумышленников было обнаружено шесть рулонов рубероида и два ведра краски. Со слов задержанных, похищенное имущество они планировали продать.
Задержанным 30 и 38 лет. Ранее мужчины к уголовной ответственности не привлекались. Сумма ущерба составила около 600 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Другие новости проекта:
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все