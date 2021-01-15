В Минске задержаны мужчина и женщина, которые повреждали чужие машины

Беспричинно разбивали авто - в Минске задержаны тайные вредители, которые повреждали чужие машины. Неработающий 61-летний мужчина молотком разбил зеркала и стекла в BMW и Opel. А спустя неделю схожий налет совершила 23-летняя девушка. Возвращаясь с дискотеки, минчанка решила попрыгать на крыше Mercedes.