Афера почти на 1 млн долларов - в Минске раскрыли крупную схему мошенничества с автомобилями

В своей преступной деятельности обвиняемые использовали подставных лиц, с которыми заключались договоры лизинга на приобретение автомобилей. Им фигуранты представлялись успешными владельцами прокатного бизнеса, которые хотят расширить свой автопарк. Желающие соглашались на сделку за разовый гонорар в сумме до 500 долларов США и при условии, что ежемесячные платежи по лизингу за них будут погашать обвиняемые. Обещания не сдерживались, и долговые обязательства ложились на плечи номинальных лизингополучателей. Во время расследования установлено, что в ряде случаев лизинговые компании переводили деньги на счет продавцов автомобилей, которые в свою очередь были также подставными и состояли в сговоре с организаторами серой схемы. Техника на них регистрировалась лишь формально. Таким образом, обвиняемые "кидали" компании и при этом оставались с автомобилями. Расследование показало, что сами машины подозреваемые продавали в Россию без переоформления документов.

Андрей Мотолько, замначальника УСК Беларуси по Минску