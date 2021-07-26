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Афера почти на 1 млн долларов - в Минске раскрыли крупную схему мошенничества с автомобилями

Получили деньгами и люксовые авто - что эквивалентно почти миллиону долларов. В Минске завершено расследование масштабного мошенничества в сфере автолизинга. Как сообщает СК, первые махинации главный фигурант аферы начал еще в 2013 году. На протяжении пяти лет минчанину под предлогом развития бизнеса удалось одолжить более 170 тыс. долларов. После мужчина понял, что может играть по-крупному, и уже летом 2018-го стал работать с напарником. А чтобы люди не жаловались в милицию, фигуранты частично отдавали долги.

Вскоре новой формой мошенничества стал автолизинг. Для этой аферы привлекли еще троих человек. Подробности расследования уголовного дела у Александра Камовича.

Могли позволить себе жить на широкую ногу, только вот зарабатывали аферами. СК завершил расследование масштабного дела о мошенничестве. Так, 35-летний белорус с ноября 2013 года по апрель 2018-го брал в долг деньги, при этом не собираясь их отдавать. У своих знакомых он одалживал суммы на развитие мифического бизнеса - будь то казино или магазин сантехники. Таким образом, у десятерых людей он взял более 170 тыс. долларов. Уже в 2018 году в схему вошел еще один участник, и вместе они набрали еще более 100 тыс. рублей долгов. Но и этого дуэту было мало. Они решили построить своего рода финансовую пирамиду в сфере автолизинга.

В своей преступной деятельности обвиняемые использовали подставных лиц, с которыми заключались договоры лизинга на приобретение автомобилей. Им фигуранты представлялись успешными владельцами прокатного бизнеса, которые хотят расширить свой автопарк. Желающие соглашались на сделку за разовый гонорар в сумме до 500 долларов США и при условии, что ежемесячные платежи по лизингу за них будут погашать обвиняемые. Обещания не сдерживались, и долговые обязательства ложились на плечи номинальных лизингополучателей.Во время расследования установлено, что в ряде случаев лизинговые компании переводили деньги на счет продавцов автомобилей, которые в свою очередь были также подставными и состояли в сговоре с организаторами серой схемы. Техника на них регистрировалась лишь формально. Таким образом, обвиняемые "кидали" компании и при этом оставались с автомобилями. Расследование показало, что сами машины подозреваемые продавали в Россию без переоформления документов.
Андрей Мотолько, замначальника УСК Беларуси по Минску
Благодаря слаженным действиям сотрудников милиции и следователей установлено местонахождение пяти транспортных средств. Таким образом, в период с июня 2018 по июль 2020 года пятерым обвиняемым удалось завладеть имуществом (денежными средствами и автомобилями) пяти лизинговых компаний и шести граждан на общую сумму более 700 тыс. долларов США в эквиваленте.В уголовном деле десятки эпизодов. В преступной схеме фигурировали 25 автомобилей, часть из которых уже удалось вернуть из России. Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Материалы переданы прокурору для направления в суд.
Андрей Мотолько, замначальника УСК Беларуси по Минску


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