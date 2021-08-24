В Минском ночном клубе реализовывали алкоголь без соответствующих документов

В столичном ночном клубе реализовывали алкоголь без соответствующих документов, сообщили в милиции. У заведения не было бумаг, которые бы подтверждали легальность ввоза и приобретения спиртного, а также его продажу. Оперативники изъяли без малого 68 литров алкоголя. Его общая стоимость превысила 1 900 рублей.