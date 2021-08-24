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В Минском ночном клубе реализовывали алкоголь без соответствующих документов

В столичном ночном клубе реализовывали алкоголь без соответствующих документов, сообщили в милиции. У заведения не было бумаг, которые бы подтверждали легальность ввоза и приобретения спиртного, а также его продажу. Оперативники изъяли без малого 68 литров алкоголя. Его общая стоимость превысила 1 900 рублей.

Сотрудниками ОБЭП Центрального РУВД проводятся проверочные мероприятия в рамках административного законодательства, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ночного клуба, допустивших реализацию алкогольной продукции без соответствующих документов посетителям увеселительного заведения.


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