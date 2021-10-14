В Минском областном суде 34-летнему гражданину Украины огласили приговор по делу о жестоком убийстве

Признан виновным - срок пожизненный. в зале Минского областного суда прозвучал приговор по делу о жестоком убийстве, убийстве с целью сокрыть другое преступление, а также покушении на убийство и хулиганстве. Теперь уже осуждённый - 34-летний гражданин Украины. Мужчина - по материалам дела - лишил жизни сразу двух человек в ночь на 26 декабря прошлого года. Выпивая в компании знакомых в Дзержинском районе, обвиняемый попросит одного из участников застолья надеть подаренные им часы на другую руку. Но получив отказ, начнёт избивать 35-летнего мужчину. За сына вступилась хозяйка дома, из-за чего сама поплатилась жизнью. Гость - схватившись за нож - нанес не менее 8 ударов - это подтвердят эксперты. Шансов выжить у 65-летней женщины не было. После этого обвиняемый - по версии правоохранителей - расправился и с сыном погибшей. За несколько дней до трагедии - по информации прокуратуры - мужчина едва не лишил жизни ещё одного своего приятеля из той же деревни. Тогда конфликт также разгорелся за рюмкой спиртного. Желая продемонстрировать физическую силу, дебошир - без всяких на то причин - станет душить жертву, однако ему помешают очевидцы поединка. По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы фигурант признан вменяемым. Во время судебных разбирательств, со слов потерпевших, обвиняемый сознался лишь в том, что с жертвами только выпивал, но вину в убийстве так и не признал.