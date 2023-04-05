В Минском районе молодой мужчина умер после употребления стеклоочистителя

Позже мужчине стало плохо, и его супруга вызвала скорую. Житель Минского района был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, через две недели он умер. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Минским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.

Мария Никитина, представитель УСК по Минской области