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В Минском районе молодой мужчина умер после употребления стеклоочистителя

В Следственном комитете Беларуси проводят проверку по факту смерти мужчины в Минском районе - он выпил стеклоочиститель и спустя время умер.

По предварительным данным, 34-летний мужчина ежедневно на протяжении недели употреблял алкоголь. Когда спиртное закончилось, он выпил стеклоомывающую жидкость.

Позже мужчине стало плохо, и его супруга вызвала скорую. Житель Минского района был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, через две недели он умер. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Минским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.
Мария Никитина, представитель УСК по Минской области

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