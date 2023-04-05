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В Минском районе молодой мужчина умер после употребления стеклоочистителя
В Следственном комитете Беларуси проводят проверку по факту смерти мужчины в Минском районе - он выпил стеклоочиститель и спустя время умер.
По предварительным данным, 34-летний мужчина ежедневно на протяжении недели употреблял алкоголь. Когда спиртное закончилось, он выпил стеклоомывающую жидкость.
Позже мужчине стало плохо, и его супруга вызвала скорую. Житель Минского района был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, через две недели он умер. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Минским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.
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