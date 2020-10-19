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В Минском районе на пожаре в общежитии спасли двух женщин
Сообщение о ЧП поступило спасателям около полуночи. В здании общежития на территории сестринского ухода Свято-Елисаветинского монастыря произошло возгорание. Когда к месту вызова прибыли спасатели, наблюдалось задымление на первом этаже двухэтажного здания. До прибытия подразделений МЧС здание покинули самостоятельно 14 человек, в том числе один ребенок. Звеном спасателей из комнаты на 1 этаже спасены две пенсионерки, обе инвалиды и не могли передвигаться самостоятельно.
Пожар был локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем закопчены стены и поврежден пластиковый потолок, двери и мебель. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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