В Минском районе на пожаре в общежитии спасли двух женщин

Сообщение о ЧП поступило спасателям около полуночи. В здании общежития на территории сестринского ухода Свято-Елисаветинского монастыря произошло возгорание. Когда к месту вызова прибыли спасатели, наблюдалось задымление на первом этаже двухэтажного здания. До прибытия подразделений МЧС здание покинули самостоятельно 14 человек, в том числе один ребенок. Звеном спасателей из комнаты на 1 этаже спасены две пенсионерки, обе инвалиды и не могли передвигаться самостоятельно.