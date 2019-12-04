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В Минском районе парень, защищаясь, смертельно ранил отца

Были ли превышены пределы самообороны, разбирается следствие. В Минском районе парень, защищаясь, смертельно ранил отца. По информации СК, конфликт в семье произошел в поселке Юбилейный. Ссора началась в квартире, но после переместилась в подъезд. Там 44-летний мужчина несколько раз ударил ножом свою жену. На защиту матери бросился 22-летний сын Владислав. Он рассказал о событиях трагического вечера.

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